В министерстве внутренних дел Украины выступили против легализации короткоствольного огнестрельного оружия для граждан.

Соответствующее заявление сделал глава МВД Арсен Аваков в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

По его мнению, многие выступают за легализацию короткоствольного оружия, но также, начинается волна общественного возмущения, когда происходят инциденты с применением такого оружия.

«А вы представьте, что мы окажемся в мире, нашем переходном, когда любой гражданин, независимо от своей личной ситуации и психики, будет иметь возможность обладать короткоствольным оружием», — сказал Аваков.

На уточняющий вопрос журналиста о легализации оружия в Украине он ответил: «Я против».

Ранее, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков выступил против легализации оружия, марихуаны и проституции.

Как мы уже рассказывали ранее, Национальная полиция Украине расформировала разрешительную службу, которая выдает разрешения на оружие, в связи с раскрытием масштабной коррупционной схемы.

Тем временем, более 65% украинцев ответили, что они считают себя достаточно ответственными, чтобы иметь в собственности короткоствольное оружие для самозащиты.