В одной из школ американского города Пайн-Блафф (штат Арканзас) 15-летний подросток открыл стрельбу. В результате один ученик погиб.

Об этом сообщает AP.

Сообщение о стрельбе поступило в 9:59 по местному времени. По прибытии в школу копы обнаружили 15-летнего подростка с огнестрельным ранением. Его сначала доставили в ближайшую больницу, а затем перевели в детскую больницу в столице штата, где он позже умер.

Уже известно, что стрельбу в школе устроил другой 15-летний ученик. Его уже задержали. В полиции сообщили, что мотивы преступления пока неизвестны. Скорее всего, стрельба была не случайной, а целенаправленной.

Как сообщалось ранее, в Харьковской области произошла стрельба — пьяный мужчина расстрелял компанию отдыхающих с детьми.

В Киеве на Майдане Независимости спецназ провел операцию по задержанию преступников, были слышны выстрелы.

