В Ровно 11-летняя девочка попала в реанимацию после того, как выпила 40 таблеток «Парацетамола».

Об этом сообщает Telegram-канал местной полиции.

Инцидент произошел еще 27 февраля. Правоохранители подчеркивают, причиной такого поступка ребенка стали недоразумения на бытовой почве. Хотя в семье девочки конфликтов не возникало.

Также известно, что ни в каких группах в соцсетях 11-летняя школьница не состояла.

«Ребенок находится в реанимации. По словам медиков, угрозы жизни нет, состояние удовлетворительное», – говорится в сообщении.В Украине растет число детских суицидов: как определить, что ребенок думает о самоубийстве

Отметим, ранее в Ровно подросток едва не стал жертвой так называемой «группы смерти», которая отправила его на железнодорожные пути. Подозрительного парня, который ждал поезд, спас случайный прохожий.

Напомним, в Киеве в детскую специализированную больницу «Охматдет» госпитализировали 15-летнего парня, который наглотался таблеток. Это не первый случай отравления детей за несколько дней. Ранее аналогичный случай произошел в городе Боярка Киевской области — там от отравления таблетками умерла семиклассница. Девочка вместе с подругой выпила 40 таблеток препарата, который входит в состав «Но-шпы». Второй ребенок сейчас находится в больнице. Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба предполагал, что смерть школьницы связана с очередным челленджем в интернете. Правоохранители также добавляли, что девочки увидели в TikTok публикацию «Выпей 40 таблеток «Но-шпы» и увидишь, что будет».

Как сообщалось ранее, похожий инцидент произошел и в Умани, но там две восьмиклассницы наглотались таблеток, якобы не ради участия в челлендже или самоубийства. Зная о случае в Боярке, они выпили заведомо меньшую дозу, чтобы привлечь внимание родных.