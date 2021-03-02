В Украине скончались 88% пациентов с COVID-19, которые находились на искусственной вентиляции легких.

Как проинформировали в Национальной академии наук, из 8446 таких пациентов — умерли 7479 человек.

Средняя госпитальная летальность за весь период наблюдений составляет примерно 15%, а летальность у больных, находящихся в отделениях интенсивной терапии, – 76%.

В то же время ученые отмечают, только за последнюю неделю в Украине почти во всех регионах выросло количество летальных случаев от осложнений вируса.

«Количество летальных случаев начало медленно увеличиваться с середины февраля, а в последние несколько дней рост, согласно официальной статистике, резко ускорился. Рост смертности в официальной статистике не связан с задержками опубликования данных», – указано в сообщении.

Рост количества новых случаев фиксируют во всех регионах, за исключением Запорожской, Луганской и Херсонской областей.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине 1 марта прививку от COVID-19 сделали 1 764 человека. Всего с начала вакцинации привито 4 905 человек — все они получили только первую дозу.

Тем временем, во Львовской области обнаружили два новых штамма коронавирусной инфекции COVID-19. Отмечается, что ни один из них не является «британским» или «южноафриканским».