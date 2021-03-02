В апреле-июне 2021 года поставщики газа должны представить годовые тарифы на газ для населения. При этом цену на газ хотят фиксировать на весь год. В таком случае летом цена будет выше рыночной, а зимой – ниже.

Об итогах совещания по вопросу введения годовых тарифов на газ, которое проводили представители Кабмина, НКРЭКУ и «Нафтогаза Украины», пишет «Сегодня».

По мнению премьер-министра Дениса Шмыгаля, население не должно ежемесячно отслеживать, как меняются цены на рынке газа. По его словам, годовой тариф защитит людей от резких колебаний цен:

«Открытие рынка газа в Украине стало важным и нужным шагом, который за счет конкуренции должен демонополизировать отрасль и дать возможность людям выбирать лучшего и наиболее выгодного для себя поставщика. Следующим шагом должен стать годовой продукт на газ, чтобы люди заключали контракты по фиксированной цене на целый год и могли рассчитывать свои расходы».

Следующее совещание по этому вопросу проведет уже НКРЭКУ непосредственно с представителями теплокоммунэнерго.

Украинцы существенно переплачивают за газ из-за так называемых «температурных коэффициентов».

Напомним, «Нафтогаз» установил цену на газ для населения в марте на уровне 6,86 грн за кубометр с учетом НДС, но без транспортировки. Такой же была стоимость голубого топлива в феврале.

Министерство энергетики хочет ввести ограниченную наценку на газ, а также снизить разницу между размерами абонентской платы в разных регионах.