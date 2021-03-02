В Запорожье произошло трагическое двойное самоубийство. Первой из окна девятого этажа выбросилась мать, а через полчаса после этого, аналогичный поступок совершила ее взрослая дочь.
Как передает издание «Запорожские вести», обе женщины страдали психическими расстройствами.
Трагический инцидент произошел в Александровском районе на улице Школьной.
Жители высотки, из окна которой выбросились женщины, вызвали полицию и бригаду Скорой помощи. По приезду медики констатировали смерть обеих женщин.
Правоохранители на месте ЧП установили, что 63-летняя мать, которая выбросилась из окна первой, и ее 40-летняя дочь, которая прыгнула спустя полчаса, были психически больны.
Как мы уже рассказывали ранее, в Ровно 11-летняя девочка попала в реанимацию после того, как выпила 40 таблеток «Парацетамола».
Напоминаем, в Украине все чаще дети предпринимают попытки самоубийства. К примеру, в Полтавской области школьницы порезали себе вены под школой.