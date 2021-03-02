Во Львовской области обнаружили два новых штамма коронавирусной инфекции COVID-19. Отмечается, что ни один из них не является «британским» или «южноафриканским».
Соответствующее заявление сделала главный эпидемиолог Львовской области Наталья Иванченко-Тимко на брифинге.
«Мы получили информацию из Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины о том, что на территории Львовской области циркулируют два генотипа коронавируса. Один называется В1, а второй В11», — заявила медик.
Иванченко-Тимко подчеркнула, что «южноафриканского» и «британского» штаммов пока в области не выявили.
Ранее, Министерство здравоохранения заявляло, что в Украине пока не обнаружили новых штаммов COVID-19.
Как мы уже рассказывали ранее, президент Владимир Зеленский 2 марта сделал прививку от коронавируса препаратом Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии.
Тем временем, в Ивано-Франковской области загруженность коек, которые выделили для пациентов с COVID-19, составляет 102-130% (в городской больницы №1 125-130%, в центральной городской больнице – 102%).