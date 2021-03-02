Президент Украины Владимир Зеленский, который 2 марта вакцинировался от COVID-19 препаратом Covishield, рассказал, почему сделал прививку, несмотря на перенесенную ранее коронавирусную инфекцию.

Как утверждает Зеленский, у него низкий уровень антител, передает пресс-служба Офиса президента.

Перед получением вакцины Зеленский дал на это письменное согласие, также ему сообщили о том, что возможен побочный эффект — повышение температуры.

«Это нормально, такое может быть после каждой вакцины», — отметил глава государства.

Также он заявил, что считает важным сделать прививку, поскольку он уже болел COVID-19 и знает о том, что это такое.

«Поэтому всем предлагаю обязательно вакцинироваться. Несмотря на то, что я переболел Covid-19, у меня уровень антител очень низкий», — резюмировал Зеленский.

Президент напомнил, что вакцинация поможет преодолеть пандемию и вернуться к обычному образу жизни.

Как мы уже рассказывали ранее, в листе ожидания на вакцинацию уже находятся 45 тысяч человек: 39 тысяч записались при помощи приложения «Дія», 5,3 тысячи — при помощи портала «Дія».

Тем временем, в Минздраве рассказали о побочных эффектах при вакцинации против COVID-19 индийским препаратом CoviShield, которым прививают украинцев.