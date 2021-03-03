Март придет в Украину с холодами, ожидаются дожди с мокрым снегом , а местами даже ударят морозы до -15 градусов. Весеннее потепление до 10 ожидается только к концу месяца. Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, об этом " 24 канала " рассказал народный синоптик Леонид Горбань. "В марте вернется зима. Будет холодно, морозы достигнут -12 … -14 … -17 градусов. Настоящая весна придет только с 24 числа", — сообщил метеоролог. Со словами Горбаня, в начале месяца будет плюсовая температура, столбики термометров покажут 8 июля градусов тепла. Однако уже с 9-10 марта в страну придут морозы, в некоторых регионах ожидаются дожди с мокрым снегом. Сильные холода ожидаются 14-17 марта, когда температура опустится до -12-14 градусов, на дорогах возможна гололедица. Подниматься температура начнет с 20 марта — до -7-8 градусов, но снегопады продолжатся. Настоящее потепление начнется только с 25 марта, когда воздух начнет прогреваться до 3 7 градусов, а 30-31 марта — до 11 12 градусов тепла. Напомним, синоптики Укргидрометцентра рассказали, что погода в марте будет по-настоящему весенней. При этом, весна придет в Украину уже во вторник, 3 марта. В этот день по всей стране воздух прогреется от 9 до 16 градусов, дожди возможны лишь на западе. 4 марта сохранится похожа синоптическая ситуация. Ранее синоптики сообщили, что в марте 2021 средняя месячная температура в Украине прогнозируется на уровне 1-7 градусов тепла , что на 2-3 градуса выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков ожидается 24-44 мм, в горных районах 36-80 мм, что в пределах средних многолетних значений. Также появился прогноз погоды на грядущее лето — народный синоптик Назарий Данилюк говорит, что климатическое лето придет в Украину раньше календарного, но при этом погода летом будет довольно изменчивой: ожидаются сильные ливни и ураганы.