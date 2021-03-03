Министерству экономики подготовило проект решения о фиксированной цене на газ, которым устанавливается единый тариф на весь год.

Так, ПАО «Укргазвыдобування» будет продавать газ по фиксированной цене уже с марта 2021 года, соответствующее решение уже было принято на заседании правительства по предложению и.о. главы Министерства энергетики Юрия Витренко.

Поручение предусматривает продажу «Укргазвыдобування» с марта 2021 года газа поставщикам и производителям тепловой энергии для нужд потребителей коммунальных услуг, в том числе ОСМД, по фиксированной цене на срок с 1 апреля 2021 года по 30 апреля 2022 года.

Также, ПАО «Укргазвыдобування» намерены обязать с апреля 2021 года продавать 100% объема природного газа всем участникам рынка на условиях не хуже, чем группе «Нафтогаз».

Как мы уже рассказывали ранее, украинцы существенно переплачивают за газ из-за так называемых «температурных коэффициентов».

Также напоминаем, действие фиксированного тарифа на газ по 6,99 гривны заканчивается в марте. С 1 апреля цены на голубое топливо снова формировать рынок.