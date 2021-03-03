Погода в Украине 4 марта будет продиктована антициклоном Jacqueline — осадков не ожидается. При этом будет очень тепло.

Свои прогнозом в Facebook поделилась синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, местами воздух прогреется до 7-14 градусов. Только на северо-востоке будет свежее, 2-4 градуса тепла.

Ветер при этом будет порывистым.

В Киеве завтра будет сухо и тепло, до 10 градусов тепла, но в пятницу ожидаются осадки, а в субботу-воскресенье похолодает.

Народный синоптик Леонид Горбань озвучил детальный прогноз погоды на весну.

Напомним, синоптики дали детальный прогноз погоды на ближайшие 90 дней. Весна в этом году будет поздней, а лето ранним — жара начнется в середине мая. Погода в Украине 8 марта будет продиктована волной похолодания. Температура воздуха опустится днем до -3 градусов.