Правительство Украины утвердило Национальную экономическую стратегию до 2030 года.
Подробности озвучили на заседании Кабмина, сегодня, 3 марта.
«Национальная экономическая стратегия-2030 — это комплексный документ, который должен привести Украину в клуб развитых и успешных стран. Стратегия разработана с привлечением экспертов, ученых, чиновников, народных депутатов. Это станет весомым вкладом в развитие успешной, богатой и европейской Украины», — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Документ определяет стратегические шаги для развития промышленности, агросектора, добычи, инфраструктуры, транспорта, энергетического сектора, информационно-коммуникационных технологий, креативных индустрий и сферы услуг.
Стратегия будет учитывать важные сквозные направления — диджитализацию, «зеленый» курс, развитие предпринимательства и сбалансированный региональное развитие.
«Среди принципов, на которых строится Национальная экономическая стратегия, — европейская и евроатлантическая интеграция, неприкосновенность частной собственности, верховенство права, нетерпимость к коррупции, свободная и честная конкуренция, равный доступ для бизнеса», — указано в сообщении правительства.
Как мы уже рассказывали ранее, все продукты питания подорожают в 2021 году на уровень инфляции. При этом сильнее подорожают подсолнечное масло, хлебобулочные изделия и сахар.
А также, в Раде включили в повестку дня законопроект №5153 о введении так называемой «нулевой» декларации — она рассчитана на тех украинцев, которые хотят узаконить заработанные в тени активы.