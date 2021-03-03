Стало известно, как жители Украины могут реструктуризировать задолженность за оплату коммунальных услуг и оформить рассрочку на выплату долгов.

Как сообщает КП «Киевтеплоэнерго», чтобы погасить задолженность за отопление и горячую воду, нужно заключить договор о рассрочке задолженности и ее оплате частями.

Для оформления рассрочки, необходимо обратится в коммунальный концерн «Центр коммунального сервиса» (ЦКС) с помощью мессенджера в Facebook, Skype и отправить фото или скан-копии следующих документов:

паспорта или документа, который его заменяет (все заполненные страницы)/ID-карты;

справки о присвоении идентификационного номера (ИНН);

правоустанавливающего документ на квартиру или выписки из государственного реестра прав на недвижимое имущество;

доверенности, если договор будет заключать уполномоченное лицо.

Также для заключения соглашения о реструктуризации можно обратиться с письмом в СП «Энергосбыт» КП «Киевтеплоэнерго» по адресу ул. Жилянская, 83/53.

Как мы уже рассказывали ранее, украинцы призывают бойкотировать коммуналку — не платить, однако эксперты предупреждают, идея не платить может привести к фатальным последствиям, ведь водоканал, теплокоммунэнерго также должны расплачиваться.

Также напоминаем, в марте не будут повышать тарифы на коммуналку, так как правительство заморозило цены до конца отопительного сезона, но запланировано повышение цен на железнодорожные билеты.