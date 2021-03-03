Предприниматели Житомирской, Черновицкой и Ивано-Франковской области вышли на протест после того, как регионы попали в «красную» зону карантина. Украинцы требуют разрешить им работать.

Как сообщает «Житомир.info», протестующие собрались на площади Королева возле ОГА с требованием разрешить им работать во время усиленного карантина с соблюдением всех карантинных норм. На акцию приехали предприниматели из Чуднова, Бердичева, Андрушевки.

А «Викна» пишут, что в Ивано-Франковской области требования идентичны. Журналисты также сообщают, что мэр поддерживает людей. По его мнению, базар и маленькие магазины должны работать. Он также добавляет, что готов на заседании исполкома принять соответствующее решение.

Как известно, в областях запрещена работа кафе, ресторанов, ТРЦ, кинотеатров, рынков. Также не разрешается проведение массовых мероприятий и посещение образовательных учреждений.

Как сообщалось ранее, девять украинских областей в ближайшее время могут оказаться в «красной» зоне карантина.

Также сообщалось, что Винницкая область переводит все школы и все классы на дистанционную форму обучения со 2 марта из-за резкого роста количества больных COVID-19.

«Укрзализныця» ограничит высадку и посадку пассажиров с 7 марта в Житомирской и Черновицкой областях из-за сложной эпидемиологической ситуации, вызванной COVID-19.