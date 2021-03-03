Девять украинских областей в ближайшее время могут оказаться в «красной» зоне карантина.
Согласно данным Министерства здравоохранения, пока что эти области находятся в «оранжевой зоне», но при ухудшении ситуации чиновники могут объявить новые ограничения.
Так, в зоне риска оказались:
Винницкая область,
Донецкая область,
Закарпатская область,
Запорожская область,
Киевская область,
Львовская область,
Николаевская область,
Сумская область,
Тернопольская область.
Как сообщалось ранее, Житомирская область из-за роста заболеваемости COVID-19 переходит в «красную» зону карантина.
На Буковине с 27 февраля по 9 марта ужесточают карантин из-за ухудшения ситуации с COVID-19.
Накануне на две недели объявили локдаун в Ивано-Франковской области.
А Винницкая область переводит все школы и все классы на дистанционную форму обучения со 2 марта из-за резкого роста количества больных COVID-19.
«Укрзализныця» ограничит высадку и посадку пассажиров с 7 марта в Житомирской и Черновицкой областях из-за сложной эпидемиологической ситуации, вызванной COVID-19.