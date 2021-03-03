Власти Литвы не собираются выдавать оппозиционерку Светлану Тихановскую Беларуси.

Как заявил замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас, любые подобные запросы белорусской стороны имеют «ритуальный характер», передает DW.

«Я думаю, в руководстве Беларуси хорошо понимают: любой запрос о выдаче Светланы Тихановской будет действием чисто ритуальным. Литва не выдает людей, подвергающихся политическим преследованиям. В Минске прекрасно знают, какой ответ мы им дадим», — считает Адоменас.

По словам литовского политика, отказ выдать Тихановскую вряд ли еще больше ухудшит отношения Вильнюса и Минска, поскольку с октября 2020 года Литву в Беларуси представляет уже не посол, а временный поверенный.

Как мы уже рассказывали ранее, Следственный комитет Беларуси 2 марта инициировал экстрадицию лидера местной оппозиции Светланы Тихановской.

Тем временем, Тихановская заявила, что считает оккупированный Россией Крым и Донбасс Украиной.