В Министерстве здравоохранения хотят вакцинировать 80% населения до конца года.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в ходе брифинга, который провели вместе с главой ВОЗ в Украине Ярно Хабихтом и президентом Евросовета Шарлем Мишелем.

Ляшко поблагодарил международных партнеров за поддержку Украины в борьбе с COVID:

«Поддержка, которая у нас есть, она вдохновляет и к концу этого года как минимум 80% нашего населения мы охватим прививкой».

Отметим, за прошедшие сутки, 2 марта, прививку от коронавируса сделали 1 983 человека. Всего с начала вакцинации, 24 февраля, привито 6 888 человек — все они получили только 1 дозу препарата.

Президент Владимир Зеленский 2 марта сделал прививку от коронавируса препаратом Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко также привился от COVID-19 препаратом Covishield.