Масленица – это один из древнейших славянских праздников, который символизирует собой приход весны. В 2020 году Масленица начнется в понедельник 8 марта, а закончится в воскресенье 14 марта.

Об этом рассказывает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

У наших предков-язычников праздник был связан с весенним пробуждением природы, однако после принятия христианства церковь включила его в свой календарь. Масленица начинается за неделю до Великого поста.

С давних времен Масленица считалась женским праздником. В народе так и говорили — «Бабская неделя». В течение всей недели мужчины должны были во всем слушаться женщин, выполнять их просьбы и капризы.

Масленица — время печь блины и лепить вареники, ходить в гости и приглашать на застолье к себе, угощаться крепкими напитками, устраивать народные гуляния.

Понедельник назывался «встречным». В этот день весело и шумно встречали Масленицу. Вторник носил название «ухаживания». Ребята устраивали посиделки, на которых выбирали себе пару.

Среда — «угощение», или «Лакомка». Надо было съесть как можно больше блинов, оладий или вареников. Четверг — «гуляния». Это главный день Масленицы. Пятница называлась «тещины вечерки»: зятьям полагалось навестить своих тещ. Суббота — «золовкины посиделки»: невестка приглашала к себе золовку. Субботнее застолье проходило более скромно, шумные застолья сворачивались. Воскресенье называлось Прощеным. В этот день в гости уже не ходили.

В Прощеное воскресенье люди каялись перед родными за все обиды и, если близкие враждовали, обязательно мирились. При этом трижды кланялись каждому и просили: «Прости меня!» На что следовало ответить: «Бог простит, и я прощаю!».

Напомним, ранее НАРОДНАЯ ПРАВДА делала подборку красивых поздравлений к празднику Масленицы.