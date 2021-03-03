В министерстве здравоохранения Украины рассказали о самых распространенных мифах в отношении вакцины против COVID-19 и опубликовали опровержения.

Соответствующую информацию распространила пресс-служба Минздрава Украины.

В министерстве обратили внимание, что в истории современной медицины и фармацевтических разработок «еще не было столь пристального внимания к отдельному лекарственному препарату», как к этим вакцинам от COVID-19.

«Не доверяйте непроверенным источникам, придерживайтесь информационной гигиены. И знайте, что вакцинация — это важный шаг к сохранению здоровья и жизни», — указано в публикации.

Люди заразились COVID-19 в результате вакцинации

Опровержение: Невозможно заразиться COVID-19 от вакцин, поскольку ни одна из них не содержит живого вируса, способного вызвать болезнь. Вакцины учат нашу иммунную систему распознавать и бороться с коронавирусом. Иногда этот процесс может вызвать такие симптомы, как лихорадка. Они нормальные и являются признаком того, что организм создает защиту от вируса. Если вскоре после вакцинации вы все же получили положительный тест на COVID-19, то возможно, что на момент прививки уже были инфицированы коронавирусом, но не знали этого.

Вакцина Pfizer приводит к бесплодию у женщин

Опровержение: Распространяется утверждение, якобы вакцина Pfizer/BioNTech научит иммунную систему организма атаковать белок синцитин, который участвует в формировании плаценты, а это, в свою очередь, приведет к бесплодию у женщин. На самом деле если вакцина может вызвать иммунный ответ против плацентарного белка, то же происходило бы во время заболевания COVID-19. Это означало бы, что миллионы женщин детородного возраста во всем мире, перенесших COVID-19 за последний год, не могут иметь детей. А это неправда.

мРНК-вакцины — генетическое оружие, которое может изменить гены

Опровержение: мРНК-вакцины от COVID-19 никогда не попадают в ядро клетки, где расположена наша ДНК. Это означает, что мРНК не может влиять или взаимодействовать с нашей ДНК любым образом. Зато мРНК-вакцины работают с природными защитными силами организма, чтобы безопасно выработать иммунитет к COVID-19.

В мире зафиксированы случаи смерти в результате вакцинации против COVID-19

Опровержение: В середине января появились сообщения, что вскоре после вакцинации Pfizer/BioNTech в Норвегии погибли 33 человека в возрасте 75 лет и старше. В сети также распространяется информация о случаях смерти пожилых или медперсонала в других странах. Анализ, проведенный Всемирной организацией здравоохранения, показал, что летальные случаи соответствуют ожидаемому уровню смертности от различных причин для людей этого возраста и нет оснований считать, что они связаны с вакцинацией. ВОЗ пока не зафиксировала ни одного случая смерти после прививки вакциной от коронавируса, заявляет эксперт организации Марианджела Симао.

Вакцина Covishield — это «генерик», который не имеет ничего общего с вакциной Oxford/Astrazeneca

Опровержение: Это неправда — Covishield изготавливают в индийском Институте сыворотки крови (Serum Institute of India) по лицензии AstraZeneca. По сути, Covishield — это та самая вакцина AstraZeneca, только изготовленная на индийском заводе. Она одобрена для экстренного применения Всемирной организацией здравоохранения. Разрешение на ее использование также дали Великобритания, Канада, Европейский Союз и Индия. В Украине тоже тщательно изучили все документы, которые предоставил производитель, и 22 февраля 2021 года зарегистрировали эту вакцину для экстренного применения.

Вакцина против COVID-19 вызывает рассеянный склероз

Опровержение: На самом деле только в одном случае при испытании вакцины AstraZeneca сообщили, что у волонтера обнаружили рассеянный склероз, в другом — воспаление спинного мозга. В обоих случаях эксперты пришли к выводу, что болезнь не имела отношения к вакцинации.

Вакцины Pfizer и Moderna вызывают анафилактический шок

Опровержение: На самом деле сильную аллергическую реакцию после вакцинации фиксируют лишь в одном случае на сотни тысяч вакцинированных. По данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, в течение десяти дней со старта в США массовой вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech зафиксировали 11,1 случае тяжелых аллергических реакций на миллион введенных доз. У большинства пациентов, которые обладали, в прошлом была тяжелая аллергия на другие лекарства. В США во время прививок вакциной Modern зарегистрировали 2,5 случаи аллергических реакций на миллион доз.

Как мы уже рассказывали ранее, Украина ожидает поставок 4 вакцин от коронавируса: Sinovac, AstraZeneca (CoviShield), Novavax и Pfizer.

Тем временем, девять украинских областей в ближайшее время могут оказаться в «красной» зоне карантина.