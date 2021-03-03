На Донбассе 2 марта зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня со стороны боевиков. С начала текущих суток, 3 марта, противник открывал прицельный огонь из автоматических станковых и противотанковых гранатометов по украинским позициям.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Вчера вблизи поселка Желтое, что недалеко от Счастья, зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата с пересечением линии разграничения. Он был вовремя подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.

С начала текущих суток боевики один раз нарушили режим «тишины». В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, оккупанты открывали прицельный огонь из автоматических станковых и противотанковых гранатометов. Потерь среди украинских военных нет.

Как сообщалось ранее, на Донбассе трагически погиб 19-летний военнослужащий из Полтавской области. Официальная причина смерти — неосторожное обращение с оружием.

Европейский союз начинает новую программу поддержки экономического развития Донбасса.