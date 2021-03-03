В Полтавской и Ивано-Франковской областях зафиксированы новые случаи отравления подростков аптечными лекарствами. К счастью, жизни троих школьниц уже ничего не угрожает.

Как сообщается, 16-летняя жительница Полтавской области была госпитализирована в городскую детскую больницу вечером 2 марта. У нее диагностировали медикаментозное отравление после приема большого количества обезболивающего препарата «Но-шпа».

Она была доставлена в лечебное учреждение в состоянии средней тяжести и поместили в реанимационное отделение.

А также, аналогичное ЧП произошло в городе Калуш.

«В реанимационное отделение детской больницы Калушской ЦРБ госпитализировали двоих школьниц – ученицу Калушского лицея №10, 2008 года рождения, и ученицу Калушского лицея имени Дмитрия Бахматюка, 2009 года», – рассказала заместитель мэра Калуша по медицинским вопросам Наталья Кинаш.

Сообщается, что школьницы приняли достаточно большую дозу медицинского препарата. Чтобы не вызвать подозрение у фармацевтов, они покупали препарат в небольшом количестве в разных аптеках.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине могут запретить аптекам продавать подросткам лекарственные препараты. После череды опасных игр, которые заканчивались смертью детей, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №5122.

А в Ровно 11-летняя девочка попала в реанимацию после того, как выпила 40 таблеток «Парацетамола».