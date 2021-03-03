Боевики больше не пытаются прикрыть свои обстрелы подконтрольной Украине территории необходимостью ведения ответного огня. Накануне оккупационные власти «ДНР» разрешили своим боевикам открывать «упреждающий» огонь по украинским позициям.

Об этом заявили в «народной милиции», передает «Остров». Пропагандисты традиционно обвиняют украинскую сторону в нарушении режима прекращения огня.

«В связи с отсутствием реакции международных наблюдателей на продолжающиеся обстрелы населенных пунктов, в целях защиты населения от украинского террора, подразделениям «народной милиции» дано разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек противника», — говорится в заявлении.

Как сообщалось ранее, на Донбассе трагически погиб 19-летний военнослужащий из Полтавской области. Официальная причина смерти — неосторожное обращение с оружием.

Европейский союз начинает новую программу поддержки экономического развития Донбасса.