4 марта православные вспоминают преподобного Льва епископа Катанского и преподобномучеников Валаамских. А по народному календарю сегодня День Катиша.

Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

День Катиша 4 марта

День памяти Льва Катанского, христианского епископа и святителя, который жил на Сицилии в 8 веке. В этот день было принято в последний раз катались с горок, назад 4 марта во народе прозвали Днем Катиша.

На Льва Катанского нельзя было смотреть на небо. Говорили, что это плохая примета: кто увидит падающую звезду, на того ждет скорая смерть или потеря кого-то из родных.Великий пост: как провести семь недель, календарь питания

Приметы 4 марта

Если грачи и галки на дороге стаями сидят — жди ненастья.

Кругом сугробы — трава не скоро будет зеленой.

Увидел чайку — лед тронется.

Снежные заносы в этот день позже весна придет.

Если в этот день встретить белого зайца, значит, на снег стоит ждать.

Чайка пролетела — скоро ледоход.

Вороны начали купаться ранней весной — жди тепла.

Ранняя весна — не жди добра.

Снег начал таять с дождями — жди половодья.

На дорогах ворон много — жди пасмурную погоду.

Зайцы в лесу начали норки рыть — жди морозов.

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