4 марта православные вспоминают преподобного Льва епископа Катанского и преподобномучеников Валаамских. А по народному календарю сегодня День Катиша.
Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА.
День Катиша 4 марта
День памяти Льва Катанского, христианского епископа и святителя, который жил на Сицилии в 8 веке. В этот день было принято в последний раз катались с горок, назад 4 марта во народе прозвали Днем Катиша.
На Льва Катанского нельзя было смотреть на небо. Говорили, что это плохая примета: кто увидит падающую звезду, на того ждет скорая смерть или потеря кого-то из родных.Великий пост: как провести семь недель, календарь питания
Приметы 4 марта
- Если грачи и галки на дороге стаями сидят — жди ненастья.
- Кругом сугробы — трава не скоро будет зеленой.
- Увидел чайку — лед тронется.
- Снежные заносы в этот день позже весна придет.
- Если в этот день встретить белого зайца, значит, на снег стоит ждать.
- Чайка пролетела — скоро ледоход.
- Вороны начали купаться ранней весной — жди тепла.
- Ранняя весна — не жди добра.
- Снег начал таять с дождями — жди половодья.
- На дорогах ворон много — жди пасмурную погоду.
- Зайцы в лесу начали норки рыть — жди морозов.
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