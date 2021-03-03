Премьер-министр Словакии Игорь Матович, комментируя закупки российской вакцины от COVID-19, предложил отдать России украинское Закарпатье, за поставки вакцины «Спутник V».

Соответствующее заявление он сделал в эфире Radio Expres.

В частности, так прозвучал ответ на вопрос журналиста о том, что Матович пообещал России за поставки вакцины «Спутник V».

«Закарпатскую Украину», — отметил он.

Сразу после этого, словацкий политик заявил, что это была шутка.

После этого Матович посетовал на то, что в Словакии есть мнение о том, что договоренности с россиянами автоматически означают якобы государственную измену. Он утверждает, что ничего не обещал России, а «россияне от него ничего не хотели».

На скандальную фразу уже отреагировал глава МВД Украины Дмитрий Кулеба.

«Пусть обменяет на несколько регионов Словакии. Жаль, что своими некорректными высказываниями словацкий премьер портит очень дружеские и искренние отношения между Украиной и Словакией», — заявил министр.

Как мы уже рассказывали ранее, в Министерстве здравоохранения хотят вакцинировать 80% населения Украины до конца года.

Тем временем, посол Великобритании в Украине Мелинда Симонс опровергла фейки, которые распространяют в сети о несоответствии индийской вакцины CoviShield британской AstraZeneca.