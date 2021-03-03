Российская Федерация считает, что украинская сторона якобы свела к нулю согласованные ранее гарантии безопасности. И обвиняет Киев в эскалации конфликта на Донбассе.

Соответствующее заявление сделал представитель России в ТКГ Борис Грызлов, сообщают «РИА Новости».

Так, на заседании ТКГ обсуждались последние нарушения режима тишины.

В ходе обсуждения, Грызлов заявил, что это якобы «целенаправленные действия, совершенные по приказу украинской власти».

«Украинская власть свела к нулю большинство согласованных ранее гарантий безопасности. Украина провоцирует военную эскалацию конфликта», — утверждает Грызлов.

Как мы уже рассказывали ранее, боевики больше не пытаются прикрыть свои обстрелы подконтрольной Украине территории необходимостью ведения ответного огня. Накануне оккупационные власти «ДНР» разрешили своим боевикам открывать «упреждающий» огонь по украинским позициям.

Тем временем, Европейский союз начинает новую программу поддержки экономического развития Донбасса.