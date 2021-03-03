В Кремле назвали новые санкции США и Евросоюза вмешательством в дела страны. Как известно, санкции ввели против должностных лиц, которые причастны к преследованию оппозиционера Алексея Навального.

3 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия считает все ограничения неприемлемыми, цитирует ТАСС:

«Любые подобные ограничения мы считаем абсолютно неприемлемыми. Ибо они существенно вредят и без того находящимся в плачевном состоянии отношениям… Они являются не чем иным, как вмешательством во внутренние дела России».

По его словам, новые санкции против российских граждан по сути дублируют ограничения, установленные для них российским законодательством.

«Если говорить о конкретных людях, в отношении которых введены так называемые санкции, ограничения скорее, то это фактически дублирование тех ограничений, которые установлены в отношении этих людей российскими законами», — сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что РФ не собирается прерывать контакты с ЕС и США по линии правоохранительных ведомств, но Москва подготовит ответ на санкции.

Напомним, Евросоюз ввел санкции против российских чиновников из-за преследования политика Алексея Навального. Под санкции попали генпрокурор России Игорь Краснов, глава СК Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов и директор ФСИН Александр Калашников. Чиновникам, попавшим под санкции, запретят въезд в ЕС, а их активы на территории Евросоюза будут заморожены.

США также объявили о санкциях из-за Навального. Они введены против первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко, директора ФСБ Александра Бортникова, заместителей министра обороны Алексея Криворучко и Павла Попова, главы ФСИН Александра Калашникова, генпрокурора Игоря Краснова и начальника управления Кремля по внутренней политике Андрея Ярина. Также под санкции попали три российских НИИ.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада просит мировое сообщество усилить санкции против России за оккупацию Крыма.