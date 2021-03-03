Пророссийские боевики на оккупированном Донбассе за сутки 3 марта три раза нарушили режим полного прекращения огня. В то же время, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Подробности обнародовал пресс-центр командования ООС на своей странице в Facebook.

Обстрелы оккупантов были зафиксированы недалеко от населенного пункта Водяное, на Приазовье. Боевики открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем.

А в районе Водяного, у Донецка, террористы устроили несколько неприцельных выстрелов из станковых противотанковых гранатометов. Также российско-оккупационные войска стреляли по украинским позициям неподалеку Каменки из стрелкового оружия.

К счастью, в результате обстрелов боевиков ни один украинский военный не пострадал.

«По всем фактам зафиксированных нарушений украинская сторона СЦКК принимала меры реагирования в пределах координационного механизма через СММ ОБСЕ», — указано в сообщении.

Как мы уже рассказывали ранее, боевики больше не пытаются прикрыть свои обстрелы подконтрольной Украине территории необходимостью ведения ответного огня. Накануне оккупационные власти «ДНР» разрешили своим боевикам открывать «упреждающий» огонь по украинским позициям.

В то же время, командование войск РФ на оккупированном Донбассе начало интенсивную подготовку подразделений минометчиков и стягивание оружия в район линии разграничения.