В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 3 марта.

Украинцев ждет солнечный день. Средняя температура воздуха будет составлять 5-8 тепла. На востоке местами только 3-5 тепла, на западе и юге столбики термометров могут показать 12 градусов тепла.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань сообщал, что весна не спешит радовать украинцев погодой, в первые дни ожидаются морозы — температура воздуха может опускаться до 7 градусов.

Напомним, синоптики дали детальный прогноз погоды на ближайшие 90 дней. Весна в этом году будет поздней, а лето ранним — жара начнется в середине мая. Погода в Украине 8 марта будет продиктована волной похолодания. Температура воздуха опустится днем до -3 градусов.