Верховная Рада приняла за основу законопроект №4201 об отказе от перевода часов.

Об этом сообщает «РБК-Украина». «За» проголосовали 277 парламентариев.

«Каждый год переход на зимнее время происходит в последнее воскресенье октября… Надеемся, что в случае поддержки Верховной радой, этот сезонный перевод стрелок часов станет последним, поскольку в законопроекте четко предусмотрено, что сезонный переход времени не применяется», — указано в пояснительной записке.

Как известно, в Украине перевод часов регламентируется постановлением Кабмина от 13 мая 1996 года № 509 «О порядке исчисления времени на территории Украины». Переход на летнее время осуществляется в последнее воскресенье марта, а на зимнее – в последнее воскресенье октября.

Соответственно, в этом году в ночь с 27 на 28 марта в 3:00 стрелки часов необходимо будет перевести на час вперед.