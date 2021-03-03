Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя оккупированного Крыма Олега Приходько к 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Подробности сообщает издание «Ґрати». Отмечается, что первый год он должен отбывать в тюрьме с самым строгим режимом, где заключенные все время находятся в камерах.

Также, Приходько обязали выплатить штраф размером 110 тысяч российских рублей.

Крымчанина судили за то, что он якобы планировал взорвать администрацию города Саки (Крым), чтобы принудить оккупационные власти полуострова вернуть его в состав Украины.

Также его обвиняли в подготовке еще одного теракта –поджога здания Генерального консульства России во Львове «в целях воздействия на принятие органами власти Российской Федерации решения о необходимости вхождения Республики Крым в состав Украины».

Сам Приходько свою вину отрицает и утверждает, что все найденные доказательства по делу ему подбросили. Среди них дома у мужчины обнаружили тротиловую шашку-200, запал от гранаты РГД-2 и поражающие элементы.

Обвинение также опиралось на найденные при обыске флешку с планами администрации Сак и книгой «Азбука домашнего терроризма», а также мобильный телефон, в котором была переписка с неустановленным лицом якобы из Украины с обсуждением планируемого теракта во Львове.

Защите осужденного удалось установить, что оба телефона были куплены незадолго до начала операции ФСБ по слежке за Приходько, и, по словам последнего, один из них был также подброшен при обыске. Упомянутые материалы появились на флешке уже после ареста крымчанина.

Как мы уже рассказывали ранее, тела людей, замученных до смерти в тюрьмах «ЛНР», до сих пор лежат в стихийных могильниках в оккупированном Россией Луганске.

Также стало известно, что на оккупированных территориях Донбасса в плену у боевиков находятся 250 заложников.