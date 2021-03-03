Заболеваемость COVID-19 в Украине набирает обороты. Связано это с тем, что люди расслабились после того, как чиновники существенно облегчили карантин.

Соответствующее заявление в эфире «Украина 24» сделал глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. По его мнению, Украина выходит на очередную волну по COVID-19.

«На сегодняшний день все растет, заболеваемость растет. Я думаю, что мы выходим на очередную волну по COVID. Во-первых, мы немножко расслабились. Те две-три недели после зимнего карантина, когда мы имели ослабление, люди расслабились. Начали пренебрегать карантинными мерами и начался рост», — заявил Радуцкий.

Также он добавил, что рост количества больных может быть связан с мутациями COVID.

«Вирус мутирует. По Ивано-Франковской области мы видим, что стали болеть больше молодых людей, детей. Появились новые симптомы — диарея, тошнота», — объяснил нардеп.

Как сообщалось ранее, во Львовской области обнаружили два новых штамма коронавирусной инфекции COVID-19 — ни один из них не является «британским» или «южноафриканским».

В Министерстве здравоохранения хотят вакцинировать 80% населения до конца года.