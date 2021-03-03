За прошедшие сутки, 2 марта, прививку от коронавируса сделали 1 983 человека. Всего с начала вакцинации привито 6 888 человек — все они получили только 1 дозу препарата.
Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».
За сутки наибольшее количество привитых зафиксировали в Донецкой области (220 прививок), за весь период прививочной кампании также лидирует Донецкая область (620 прививок).
Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
Винницкая область — 50 прививок;
Волынская область — 60 прививок;
Днепропетровская область — 210 прививок;
Донецкая область — 220 прививок;
Житомирская область — 60 прививок;
Закарпатская область — 60 прививок;
Запорожская область — 30 прививок;
Ивано-Франковская область — 63 прививок;
Киевская область — 50 прививок;
Кировоградская область — 40 прививок;
Луганская область — 140 прививок;
Львовская область — 80 прививок;
Киев — 90 прививок;
Николаевская область — 60 прививок;
Одесская область — 80 прививок;
Полтавская область — 70 прививок;
Ровенская область — 80 прививок;
Сумская область — 30 прививок;
Тернопольская область — 80 прививок;
Харьковская область — 30 прививок;
Херсонская область — 100 прививок;
Хмельницкая область — 80 прививок;
Черкасская область — 30 прививок;
Черновицкая область — 50 прививок;
Черниговская область — 140 прививок.
Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский 2 марта сделал прививку от коронавируса препаратом Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии.
Главный санитарный врач Виктор Ляшко также привился от COVID-19 препаратом Covishield.