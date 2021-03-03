За прошедшие сутки, 2 марта, прививку от коронавируса сделали 1 983 человека. Всего с начала вакцинации привито 6 888 человек — все они получили только 1 дозу препарата.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

За сутки наибольшее количество привитых зафиксировали в Донецкой области (220 прививок), за весь период прививочной кампании также лидирует Донецкая область (620 прививок).

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

Винницкая область — 50 прививок;

Волынская область — 60 прививок;

Днепропетровская область — 210 прививок;

Донецкая область — 220 прививок;

Житомирская область — 60 прививок;

Закарпатская область — 60 прививок;

Запорожская область — 30 прививок;

Ивано-Франковская область — 63 прививок;

Киевская область — 50 прививок;

Кировоградская область — 40 прививок;

Луганская область — 140 прививок;

Львовская область — 80 прививок;

Киев — 90 прививок;

Николаевская область — 60 прививок;

Одесская область — 80 прививок;

Полтавская область — 70 прививок;

Ровенская область — 80 прививок;

Сумская область — 30 прививок;

Тернопольская область — 80 прививок;

Харьковская область — 30 прививок;

Херсонская область — 100 прививок;

Хмельницкая область — 80 прививок;

Черкасская область — 30 прививок;

Черновицкая область — 50 прививок;

Черниговская область — 140 прививок.

Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский 2 марта сделал прививку от коронавируса препаратом Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко также привился от COVID-19 препаратом Covishield.