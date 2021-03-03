Погода в Украине резко изменится — во многих областях ожидаются морозы уже через считанные дни.

Об этом свидетельствуют данные синоптиков с погодного ресурса Ventusky. Похолодание придет в страну в среду, 10 марта.

На части Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областей температура ночью упадет до -10…-11 градусов мороза. Днем воздух прогреется до 4-9 мороза.

В Черкасской, Днепропетровской и Полтавской областях ночью ожидается до -6…-7 градусов. Днем на отметке буде 4-6 мороза.

В Карпатах ночью будет до 10-13 градусов мороза. Днем температура воздуха будет до 2 градусов ниже нуля.

В Киеве и области 10 марта днем будет 4-5 градусов ниже нуля. Ночью температура воздуха упадет до -8.

А в четверг, 11 марта, погода в Украине начнет налаживаться. Уже 12 марта температура по всей Украине поднимется выше нулевой отметки.

Как мы уже рассказывали ранее, народный синоптик Леонид Горбань озвучил детальный прогноз погоды на весну.

А также, погода в Украине в марте неприятно удивит украинцев — в конце первого весеннего месяца могут ударить морозы.