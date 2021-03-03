В Украине зафиксировано 7235 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки. В частности, заболели 429 детей и 319 медработников.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (655), Ивано-Франковской (640), Винницкой (577), Черновицкой (495) и Закарпатской (479) областях.

Также за минувшие сутки госпитализированы — 3486 человек, выписаны из больниц — 2925 человек, умерли — 185.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 1364705 человек;

выздоровели — 1182036 человек;

летальных случаев — 26 397.



