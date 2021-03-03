В Украине могут запретить аптекам продавать подросткам лекарственные препараты. После череды опасных игр, которые заканчивались смертью детей, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №5122.

Как пишет «Обозреватель», в документе говорится, что при покупке лекарств в аптеке подросток должен будет предъявить паспорт (граждане Украины получают его в 14-летнем возрасте) в случае возникновения сомнений относительно его возраста.

Один из инициаторов законопроекта, нардеп Оксана Дмитриева отметила, что проект закона писали быстро, поэтому он будет дорабатываться. По ее мнению, это сделает невозможным неконтролируемое потребление детьми таблеток не по назначению:

«Ключевой момент – неотложные меры. И это – запрет реализации. Интернет-торговля – это отдельная статья, и она не исключает запрета на реализацию. В среду (3 марта) данный проект закона и еще два альтернативных мы будем рассматривать на заседании комитета по вопросам здоровья нации и выйдем на тот вариант, который оптимально сможет урегулировать данный вопрос».

Дети смогут покупать в аптеке только:

средства личной гигиены;

минеральную воду;

пищевые добавки;

косметику.

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За продажу детям таблеток смогут штрафовать на сумму от 102 до 425 грн, а за повторное нарушение – от 425 до 1190 грн.

Напомним, в Ровно 11-летняя девочка попала в реанимацию после того, как выпила 40 таблеток «Парацетамола».

Отметим, ранее в Ровно подросток едва не стал жертвой так называемой «группы смерти», которая отправила его на железнодорожные пути. Подозрительного парня, который ждал поезд, спас случайный прохожий.

Напомним, в Киеве в детскую специализированную больницу «Охматдет» госпитализировали 15-летнего парня, который наглотался таблеток. Это не первый случай отравления детей за несколько дней. Ранее аналогичный случай произошел в городе Боярка Киевской области — там от отравления таблетками умерла семиклассница. Девочка вместе с подругой выпила 40 таблеток препарата, который входит в состав «Но-шпы». Второй ребенок сейчас находится в больнице. Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба предполагал, что смерть школьницы связана с очередным челленджем в интернете. Правоохранители также добавляли, что девочки увидели в TikTok публикацию «Выпей 40 таблеток «Но-шпы» и увидишь, что будет».

Как сообщалось ранее, похожий инцидент произошел и в Умани, но там две восьмиклассницы наглотались таблеток, якобы не ради участия в челлендже или самоубийства. Зная о случае в Боярке, они выпили заведомо меньшую дозу, чтобы привлечь внимание родных.