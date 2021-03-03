Посол Великобритании в Украине Мелинда Симонс опровергла фейки, которые распространяют в сети о несоответствии индийской вакцины CoviShield британской AstraZeneca.

Соответствующий пост она опубликовала в Twitter.

Дипломат уверяет, вакцина CoviShield и Oxford-AstraZeneca AZD1222 идентичны: .

«CoviShield – это лицензионное название AZD1222, произведенной в Индии. Предположение, что вакцины AZ/CoviShield, используемые в Украине, отличаются по формуле, является категорически неправильным».

Заболеваемость COVID-19 в Украине набирает обороты. Связано это с тем, что люди расслабились после того, как чиновники существенно облегчили карантин.

В Министерстве здравоохранения хотят вакцинировать 80% населения до конца года.