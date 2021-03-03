Народный синоптик Леонид Горбань озвучил детальный прогноз погоды на весну. Он также прогнозирует серьезное похолодание к 8 марта.

В комментарии «Апострофу» он сообщил, что 8 марта в ряде областей вероятны ночные морозы, ледяные дожди и снег.

По его словам, с 3 по 7 марта в Украине может быть до 5-7 градусов мороза ночью, температура будет переменчивой до конца месяца.

В апреле резкого потепления не будет — в начале месяца возможен ночной «минус» (1-3 градуса).

«Средина апреля будет более прохладная, а последняя неделя апреля будет также ветреная, прохладная и с дождями. Другие синоптики говорили, что будет очень ранняя весна, но ее и близко не будет», — отметил Горбань.

Он подчеркнул, что жары не стоит ждать и в мае, поскольку будет несколько волн похолодания:

«Пасха выпадает на 2 мая. Солнце посылает на землю 94 волны. Не бывает 93 или 95. Это свои законы. Соответственно расчет волн идет от Пасхи, какого бы числа она не была. После Пасхи идет 5-я волна, 17-я волна, 33-я волна — это волны похолодания. Значит, май будет прохладным и такой жары, которая обычно бывает в мае, уже не будет».

Ранее народный синоптик Леонид Горбань сообщал, что весна не спешит радовать украинцев погодой, в первые дни ожидаются морозы — температура воздуха может опускаться до 7 градусов.

Напомним, синоптики дали детальный прогноз погоды на ближайшие 90 дней. Весна в этом году будет поздней, а лето ранним — жара начнется в середине мая. Погода в Украине 8 марта будет продиктована волной похолодания. Температура воздуха опустится днем до -3 градусов.