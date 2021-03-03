В магазине одежды в Одессе случился языковой скандал из-за обслуживания на украинском языке.

Как сообщается, в магазин на улице Ришельевской зашли мужчина и женщина и потребовали обслужить их на русском языке, однако продавец отказалась, передает Telegram канал «Х… Одесса».

Тогда мужчина решил написать жалобу в книге жалоб и предложений. В это время женщина продолжала возмущаться.

«Это «говяжий язык». Если бы мы с вами жили по-человечески, то, видимо, договорились бы, как все нормальные люди», – сказала она.

В ответ работница магазина сказала, что посетительница может разговаривать на том языке, который ей удобен, и никто не заставляет ее говорить на украинском.

«А попробуйте меня заставить! Конечно, мы имеем право. Мы не понимаем, почему мы не имеем право в этом аспекте», – заявила клиентка.

Как мы уже рассказывали ранее, почти две трети украинцев (61,7%) поддерживают действующую норму закона об обслуживании на украинском языке.

Также, в Кривом Роге в отделении «Укрпочты» произошел языковой скандал. Сотрудница организации отказалась перейти на украинский язык по просьбе посетителя.