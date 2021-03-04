Пророссийские боевики на оккупированном Донбассе за сутки 4 марта четыре раза обстреляли позиции военнослужащих ООС. В то же время, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Детальную сводку обнародовал пресс-центр штаба ООС на своей странице в Facebook.

«Российско-оккупационные войска продолжают провоцировать Вооруженные силы Украины на открытие ответного огня с последующим обвинением в нарушении режима прекращения огня», — сообщил пресс-центр.

В районе Водяного, возле Донецка, боевики вели огонь по направлению украинских позиций, применив 120 мм миномет.

А неподалеку Песков террористы обстреляли позиции ООС из крупнокалиберных пулеметов. При этом из ручного противотанкового гранатомета оккупанты совершили несколько прицельных обстрелов позиций возле Павлополя.

На этом же направлении украинские бойцы зафиксировали пролет вражеского беспилотника с пересечением линии разграничения. Он был вовремя подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

К счастью, в результате вражеских обстрелов ни один украинский военнослужащих не погиб и не пострадал.

«По всем фактам зафиксированных нарушений украинская сторона СЦКК принимала меры реагирования в пределах координационного механизма через СММ ОБСЕ», — указано в сообщении.

Как мы уже рассказывали ранее, главарь террористов «ДНР» Денис Пушилин угрожает атаковать позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе.

В то же время, РФ считает, что украинская сторона якобы свела к нулю согласованные ранее гарантии безопасности. И обвиняет Киев в эскалации конфликта на Донбассе.