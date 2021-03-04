Погода в Украине 5 марта резко испортится — большую часть страны накроют осадки.

В ночь на 5 марта в западных и северных регионах, а также Винницкой и Черкасской областях ожидается дождь и мокрый снег, передают синоптики Укргидрометцентра.

А в пятницу днем, в зону осадков попадут и остальные регионы, кроме южных. А в Карпатах ожидаются значительные осадки.

​​Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 0 до +5 градусов, а на юге страны днем воздух прогреется до +​​6-11, а в Одесской области — и вовсе +13-17 градусов выше нуля.

Как мы уже рассказывали ранее, в субботу и воскресенье, 6-7 марта, погода местами принесет потепление до +17 и ночные морозы до минус 13. В некоторых регионах будут идти осадки, также ожидается сильный ветер.

А также, погода в Украине в марте неприятно удивит украинцев — в конце первого весеннего месяца могут ударить морозы.