Среднемесячная заработная плата штатных работников в 2020 году оказалась в 159 раз выше, чем в 1995 году (73 гривны) и составляет 11591 гривну.

Детальные данные опубликовала Государственная служба статистики Украины.

Госстат приводит данные по зарплате с 1995 года. Расчеты показывают, что средняя зарплата украинцев за последние 25 лет (1996 – 2020 годы) выросла в 6,2 раза с 69 до 430 долларов.

Напомним, согласно официальным данным, среднемесячная заработная плата штатных работников за январь-декабрь 2020 года составляла 11 591 гривен.

По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года зарплата выросла на 10,4%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла за год на 7,4%.

А реальная зарплата, в свою очередь, выросла за 2016 год на 9,0%, за 2017 год на 19,1%, за 2018 год на 12,5%, за 2019 год на 9,8%.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине в 2020 году средняя зарплата выросла почти на 1000 грн. Но при этом экономисты обращают внимание на рост безработицы и долгов по зарплатам.

А также, минимальная зарплата в Украине оказалась почти в десять раз меньше минималки, установленной в богатых странах-членах Евросоюза.