Оккупационная администрация временно оккупированных территорий Донецкой области планирует принять так называемый «закон» о пересечении линии разграничения, он предусматривает введение разрешительной процедуры на выезд лиц с временно оккупированной территории области, а также определяет категории лиц, которым запрещен въезд/выезд.

Об этом сообщает украинская делегация в ТКГ.

«Пересечение линии разграничения при выезде физических лиц и транспортных средств с временно оккупированной территории будет осуществляться при наличии пропуска, оформленного «органами внутренних дел ДНР». Он будет выдаваться физическим лицам, достигшим 18-летнего возраста, безвозмездно сроком на 6 месяцев. Обязательным условием для выдачи такого пропуска является прохождение лицами дактилоскопической регистрации, фотографирования и проверки личных средств связи заявителей», — говорится в сообщении.

Кроме этого, при следовании за пределы временно оккупированной территории на транспортном средстве пропуск также будет оформляться и на это транспортное средство. Рассмотрение заявлений на получение пропусков «органами внутренних дел ДНР» будет проводится в течение 15 суток со дня ходатайства.

Одновременно с этим при пересечении линии разграничения физическим лицом, которому ранее не оформляли пропуск или если срок его действия истек, на пункте контроля «должностные лица» будут проверять средства связи (мобильный телефон), проводить дактилоскопическую регистрацию и фотографировать человека.

В ТКГ не исключают, что аналогичные меры предпримут в «ЛНР».

Как сообщалось ранее, боевики больше не пытаются прикрыть свои обстрелы подконтрольной Украине территории необходимостью ведения ответного огня. Накануне оккупационные власти «ДНР» разрешили своим боевикам открывать «упреждающий» огонь по украинским позициям.

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