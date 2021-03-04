Плановую индексацию пенсий провели для 9,76 млн пенсионеров, но размер пенсий повышен только для 7,91 млн пенсионеров.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

По данным ПФУ, прибавку получили:

до 100 гривен включительно — 46,3% пенсионеров,

от 100 гривен до 400 гривен — 31,8%,

от 400 гривен до 500 гривен — 7,6%,

от 500 гривен до 700 грн — 7,0%,

от 700 гривен до 1000 гривен — 4,0%,

более 1000 гривен — 3,3%.

Как сообщалось ранее, с начала марта украинцы получают пересчитанные пенсии, но из 11,1 млн человек доплаты получат всего 8 млн пенсионеров. Средний размер повышения составит около 300 грн. Но даже после этого большинство украинцев на заслуженном отдыхе останутся за чертой бедности. Львиная доля пенсионеров получает выплаты, размер которых ниже фактического прожиточного минимума.