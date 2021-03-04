Власти Израиля прекратили отправку вакцин от коронавируса за рубеж.

Об этом сообщил министр обороны Бенни Ганц, передает Reuters.

Как известно, премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху сообщил накануне, что Израиль отправит небольшие партии препарата производства Moderna в 19 стран. Нетаньяху пояснял, что это невостребованные вакцины, которые позволят укрепить репутацию страны. Он назвал этот жест «вакцинной дипломатией».

Сразу после его заявления генпрокурор Авихай Мандельблит инициировал проверку законности передачи вакцины за границу. В связи с эти программу свернули. Бенни Ганц сообщил, что решение о передаче остатков вакцин в другие страны не должно было приниматься Нетаньяху в одиночку.

Одновременно с этим министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики назвал поставки Израилем препарата от коронавируса за границу «аморальным шагом и политическим шантажом». По его мнению, Иерусалим должен был поставить неиспользованные вакцины только на Западный берег реки Иордан и в сектор Газа.

Напомним, ранее в «Слуге народа» заявляли, что правительство Израиля предоставит Украине 10 млн доз вакцины против COVID-19.

Как известно, по состоянию на конец февраля около половины населения Израиля уже получило прививку от COVID-19.