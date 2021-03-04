Еще не поздно поздравить женщин с 8 марта, если вы планировали это делать.

НАРОДНАЯ ПРАВДА собрала для вас красивые поздравления.

С 8 Марта поздравляю,

Пусть исполнятся мечты:

Не ломаются пусть ногти,

Дарятся всегда цветы.

Дата в паспорте на убыль

Постоянно пусть идет,

И с мужчинами, красотка,

Регулярно пусть везет.

***

Что пожелать тебе, любимая,

В прекрасный день 8 Марта?

Чтоб ты была неутомимая,

Чтобы играть умела в карты.

И чтобы пиво за компанию,

И чтоб в футболе разбиралась.

И чтобы все твои старания

Большим успехом увенчались!

***

Что Женщине нужно на самом-то деле,

Мы более-менее, вроде бы, знаем!

И все, что себе пожелать вы хотели б –

Вот именно этого мы и желаем!

Успехов — во всем! И погоды — приятной!

Любви — чистой, нежной и неоднократной!

Детей — разнополых! Пальто — по фигуре!

Соседей в купе — что не пьют и не курят!

Волос — шелковистых! Зубов — белоснежных!

Мужей — состоятельных! Спонсоров — нежных!

Родителей — в здравии! Чашек — помытых!

Мужей — не храпящих и на ночь побритых!

Коллег — не зацикленных только на бабах!

Друзей — настоящих! Врагов — сильно слабых!

Обедов — в постель! Впечатлений — полярных!

И… этих… ну… в общем, того… регулярных!

Чулок — без затяжек! Ни дня — без обновки!

Поездок — не только в командировки!

Любви — обжигающей, как в сериале!

По пять сериалов — на каждом канале!

Романов — курортных! Порывов — безумных!

Соседей и снизу и сверху — бесшумных!

Поездок — не на огород, а на море!

Пироженок — вкусных, но чтоб без калорий!

Машин — иностранных, но руль чтобы слева!

Духов — от Диора! Цветов — ежедневно!

Намерений — разных, но лучше серьезных!

Жилищ — пятикомнатных и пятизвездных!

Заслуженный отпуск — на пляжах и волнах!

Автобусов — вовремя и неполных!

Билетов в автобусах — только счастливых!

Друзей — не занудных! Подруг — не ревнивых!

Стиральных машин, пылесосов, комбайнов –

И функциональных, и стильных дизайнов.

Страстей — изнурительных! Трудностей — кратких!

Брильянтов — не меньше, чем 40 каратов!

Сантехники — импортной! Родов — без боли!

Проблем — никаких! Шифоньеров — без моли!

И… кажется… что-то еще мы забыли…

А-а-а, да — и Любви! И сервантов — без пыли!

Смотрите подборку открыток к 8 марта.