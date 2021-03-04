Еще не поздно поздравить женщин с 8 марта, если вы планировали это делать.
НАРОДНАЯ ПРАВДА собрала для вас красивые поздравления.
С 8 Марта поздравляю,
Пусть исполнятся мечты:
Не ломаются пусть ногти,
Дарятся всегда цветы.
Дата в паспорте на убыль
Постоянно пусть идет,
И с мужчинами, красотка,
Регулярно пусть везет.
***
Что пожелать тебе, любимая,
В прекрасный день 8 Марта?
Чтоб ты была неутомимая,
Чтобы играть умела в карты.
И чтобы пиво за компанию,
И чтоб в футболе разбиралась.
И чтобы все твои старания
Большим успехом увенчались!
***
Что Женщине нужно на самом-то деле,
Мы более-менее, вроде бы, знаем!
И все, что себе пожелать вы хотели б –
Вот именно этого мы и желаем!
Успехов — во всем! И погоды — приятной!
Любви — чистой, нежной и неоднократной!
Детей — разнополых! Пальто — по фигуре!
Соседей в купе — что не пьют и не курят!
Волос — шелковистых! Зубов — белоснежных!
Мужей — состоятельных! Спонсоров — нежных!
Родителей — в здравии! Чашек — помытых!
Мужей — не храпящих и на ночь побритых!
Коллег — не зацикленных только на бабах!
Друзей — настоящих! Врагов — сильно слабых!
Обедов — в постель! Впечатлений — полярных!
И… этих… ну… в общем, того… регулярных!
Чулок — без затяжек! Ни дня — без обновки!
Поездок — не только в командировки!
Любви — обжигающей, как в сериале!
По пять сериалов — на каждом канале!
Романов — курортных! Порывов — безумных!
Соседей и снизу и сверху — бесшумных!
Поездок — не на огород, а на море!
Пироженок — вкусных, но чтоб без калорий!
Машин — иностранных, но руль чтобы слева!
Духов — от Диора! Цветов — ежедневно!
Намерений — разных, но лучше серьезных!
Жилищ — пятикомнатных и пятизвездных!
Заслуженный отпуск — на пляжах и волнах!
Автобусов — вовремя и неполных!
Билетов в автобусах — только счастливых!
Друзей — не занудных! Подруг — не ревнивых!
Стиральных машин, пылесосов, комбайнов –
И функциональных, и стильных дизайнов.
Страстей — изнурительных! Трудностей — кратких!
Брильянтов — не меньше, чем 40 каратов!
Сантехники — импортной! Родов — без боли!
Проблем — никаких! Шифоньеров — без моли!
И… кажется… что-то еще мы забыли…
А-а-а, да — и Любви! И сервантов — без пыли!
Смотрите подборку открыток к 8 марта.