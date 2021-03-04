8 марта — хороший день для того, чтобы подарить маме, сестре, коллеге (если празднует) красивую открытку с приятными пожеланиями.

НАРОДНАЯ ПРАВДА собрала для вас хорошие поздравления и открытки, которые помогут сделать праздник дорогим женщинам.Читайте также: ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 8 МАРТА ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ И ВОСПИТАТЕЛЕЙ

Во всём тебе преуспевать,

Поменьше у плиты стоять,

Почаще кофе пить в постели,

В душе чтоб птицы вечно пели.

Желаю цену себе знать,

Но сильно нос не задирать.

И помни, ты всегда прекрасна

И даже чуточку опасна.

Ты женщина, так пусть всегда

Приносят счастье лишь года.

Везде, во всём тебе азарта.

Так поздравляю с 8 Марта!

***

Счастья, мира и цветов,

Тортиков, духов, мехов,

Карамелек, шоколада,

Крем-брюле и мармелада!

Чтоб могла что хочешь есть —

В платье всё равно влезала

И могла в наряде сесть,

Чтоб поклонников хватало.

И ходи как королева —

И направо, и налево.

***

Желаю в женский праздник:

Пусть жизнь тебя не дразнит,

Капризы выполняет,

Баланс твой пополняет,

Убережет от стресса

И от набора веса

И с головой макнет

В любви водоворот.

***

С праздником весенним!

С днём 8 Марта!

Пусть здоровье будет

Лучшим из подарков!

Пожелаю счастья,

Молодости вечной!

И шагать по жизни

Бодро и беспечно!

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