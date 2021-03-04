8 марта — хороший день для того, чтобы подарить маме, сестре, коллеге (если празднует) красивую открытку с приятными пожеланиями.
НАРОДНАЯ ПРАВДА собрала для вас хорошие поздравления и открытки, которые помогут сделать праздник дорогим женщинам.Читайте также: ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 8 МАРТА ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ И ВОСПИТАТЕЛЕЙ
Во всём тебе преуспевать,
Поменьше у плиты стоять,
Почаще кофе пить в постели,
В душе чтоб птицы вечно пели.
Желаю цену себе знать,
Но сильно нос не задирать.
И помни, ты всегда прекрасна
И даже чуточку опасна.
Ты женщина, так пусть всегда
Приносят счастье лишь года.
Везде, во всём тебе азарта.
Так поздравляю с 8 Марта!
***
Счастья, мира и цветов,
Тортиков, духов, мехов,
Карамелек, шоколада,
Крем-брюле и мармелада!
Чтоб могла что хочешь есть —
В платье всё равно влезала
И могла в наряде сесть,
Чтоб поклонников хватало.
И ходи как королева —
И направо, и налево.
***
Желаю в женский праздник:
Пусть жизнь тебя не дразнит,
Капризы выполняет,
Баланс твой пополняет,
Убережет от стресса
И от набора веса
И с головой макнет
В любви водоворот.
***
С праздником весенним!
С днём 8 Марта!
Пусть здоровье будет
Лучшим из подарков!
Пожелаю счастья,
Молодости вечной!
И шагать по жизни
Бодро и беспечно!
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