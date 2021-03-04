8 марта все ближе, поэтому не забудьте поздравить учителей и воспитателей.
НАРОДНАЯ ПРАВДА собрала для вас красивые поздравления.
Поздравления учительнице с 8 марта
Вы дела все отложите
В этот день и в этот час,
Поздравления примите
С женским праздником от нас.
Уберите вы тетрадки.
Вам желает целый класс,
Чтоб в делах всё было гладко.
Если что — простите нас!
За волнения, за мороку,
Что пришлось Вам от нас терпеть,
Что порою на уроках
Начинали мы шуметь.
Улыбнитесь и простите,
Не судите строго нас.
Превосходный Вы учитель,
И мы очень ценим Вас.
Мы желаем Вам терпенья,
Деньги льются пусть дождем.
С теплым праздником весенним,
Будьте счастливы во всём.
***
Вас с праздником весны и света
Хочу поздравить от души!
Пусть в сердце Вашем будет лето,
А дни все будут хороши.
Вы учите нас быть добрее,
Во всём прекрасное искать,
Быть образованней, умнее,
Науку сложную понять.
Спасибо Вам! Здоровья, счастья!
С Международным женским днем!
Благодаря стараниям Вашим
Мы много знаний обретем.
Поздравление воспитателю с 8 марта
Женский день — 8 Марта,
Пожелания, цветы,
Смех, улыбки и подарки.
День весны и красоты!
Поздравления принимают
Те, кто дорог и любим.
Воспитателя поздравить
С женским праздником хотим!
Мы вас любим, уважаем,
Ценим ваш нелегкий труд.
Вечной вам весны желаем,
Пусть цветы в душе цветут!
Поздравление няне с 8 марта
Кто поможет нам одеться,
Кто косички заплетет,
Правильно постель застелет
И игрушки соберет?
Ну конечно это няня,
Без нее мы никуда
Всем ребятам помогает
И веселая всегда.
Дорогая наша няня,
Поздравляем с Женским Днем
Пусть цветы, удача, счастье
И улыбки будут в нем!
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