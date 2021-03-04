8 марта все ближе, поэтому не забудьте поздравить учителей и воспитателей.

НАРОДНАЯ ПРАВДА собрала для вас красивые поздравления.

Поздравления учительнице с 8 марта

Вы дела все отложите

В этот день и в этот час,

Поздравления примите

С женским праздником от нас.

Уберите вы тетрадки.

Вам желает целый класс,

Чтоб в делах всё было гладко.

Если что — простите нас!

За волнения, за мороку,

Что пришлось Вам от нас терпеть,

Что порою на уроках

Начинали мы шуметь.

Улыбнитесь и простите,

Не судите строго нас.

Превосходный Вы учитель,

И мы очень ценим Вас.

Мы желаем Вам терпенья,

Деньги льются пусть дождем.

С теплым праздником весенним,

Будьте счастливы во всём.

***

Вас с праздником весны и света

Хочу поздравить от души!

Пусть в сердце Вашем будет лето,

А дни все будут хороши.

Вы учите нас быть добрее,

Во всём прекрасное искать,

Быть образованней, умнее,

Науку сложную понять.

Спасибо Вам! Здоровья, счастья!

С Международным женским днем!

Благодаря стараниям Вашим

Мы много знаний обретем.

Поздравление воспитателю с 8 марта

Женский день — 8 Марта,

Пожелания, цветы,

Смех, улыбки и подарки.

День весны и красоты!

Поздравления принимают

Те, кто дорог и любим.

Воспитателя поздравить

С женским праздником хотим!

Мы вас любим, уважаем,

Ценим ваш нелегкий труд.

Вечной вам весны желаем,

Пусть цветы в душе цветут!

Поздравление няне с 8 марта

Кто поможет нам одеться,

Кто косички заплетет,

Правильно постель застелет

И игрушки соберет?

Ну конечно это няня,

Без нее мы никуда

Всем ребятам помогает

И веселая всегда.

Дорогая наша няня,

Поздравляем с Женским Днем

Пусть цветы, удача, счастье

И улыбки будут в нем!

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