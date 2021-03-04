5 марта на православном календаре день святого Тимофея в Символех, святителя Евстафия архиепископа Антиохийского и Козельщанской иконы Божией Матери.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, также этот день в народе Тимофей Весновей.

День назван по имени преподобного Тимофея, который жил в пустыне в Малой Азии в 8 веке. Еще в юности он поставил себе за правило никогда не смотреть на женское лицо — и всю жизнь был верен обету. Тимофей обладал даром исцеления и мог изгонять злых духов.Великий пост: как провести семь недель, календарь питания

Празднование в честь Козельщанской иконы Божьей Матери

Козельщанская икона Божией Матери принадлежит к числу наиболее чтимых икон. Считается, что эта икона итальянского происхождения, которая была привезена в Российскую империю одной из придворных императрицы Елизаветы Петровны. Владелица иконы вышла замуж за писаря Запорожского войска Сиромаха. Так икона попала в Украину. В 19 веке икона принадлежала роду Капнистов и считалась семейной святыней рода. Икона находилась в селе Козельщине Полтавской губернии.Церковный календарь 2021: религиозные праздники отмечают в марте