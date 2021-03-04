Главарь террористов «ДНР» Денис Пушилин угрожает атаковать позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе.

В сети пропагандистские СМИ «республики» сообщают, что Пушилин обвиняет Украину в эскалации военного конфликта на востоке. И на фоне этого подчеркнул, что «без превентивных мер не обойтись».

Отдельно он отметил, что «армия «ДНР» готова к новому витку эскалации с Украиной.

Оккупационная администрация временно оккупированных территорий Донецкой области планирует принять так называемый «закон» о пересечении линии разграничения, он предусматривает введение разрешительной процедуры на выезд лиц с временно оккупированной территории области, а также определяет категории лиц, которым запрещен въезд/выезд.

Также сообщалось о том, что боевики больше не пытаются прикрыть свои обстрелы подконтрольной Украине территории необходимостью ведения ответного огня. Накануне оккупационные власти «ДНР» разрешили своим боевикам открывать «упреждающий» огонь по украинским позициям.