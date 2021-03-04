Верховная рада не смогла проголосовать за законы об обороте оружия в Украине. Речь идет о законопроектах №4335 и №4335-1.

Отметим, закон №4335 определяет следующие категории гражданской огнестрельного оружия:

А — автоматическое огнестрельное оружие;

В — гладкоствольное короткоствольное огнестрельное оружие (травматическое)

С — короткоствольное огнестрельное оружие;

D — длинноствольное огнестрельное гладкоствольное оружие;

Е — длинноствольное огнестрельное нарезное и комбинированное огнестрельное оружие.

Предусмотрено удостоверение владельца оружия. В нем будут указаны категории оружия, которое может приобрести владелец. На каждую единицу оружия предусмотрен технический паспорт. Он будет содержать сведения о собственнике и серийный номер оружия.Право на получение удостоверения владельца оружия имеют дееспособные граждане, которые:

не имеют медицинских противопоказаний;

не имеют судимости, которая погашена или снята в установленном законом порядке по преступлениям, предусмотренным разделами I-IV, VI, IX, XII-XV, XVII-ХХ Особенной части Уголовного кодекса (кроме реабилитированных);

не привлекались к административной ответственности в течение последнего года по ряду статей Кодекса об административных правонарушениях.

В законе прописано обязательное страхование гражданской ответственности за вред, который может быть причинен третьему лицу или его имуществу вследствие владения, хранения или использования оружия.

Также документ предлагает создание Единого государственного реестра гражданского оружия и прописывает принципы его ведения.

Вводятся курсы по изучению материальной части оружия, правил обращения с ним и его применения.

Закон определяет запрещенные к гражданскому обороту огнестрельное оружие, боеприпасы к нему, части оружия и дополнительное оборудование к оружию.



Как мы уже рассказывали ранее, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков против легализации в стране короткоствольного оружия и марихуаны.

Тем временем, Нацполиция расформировала разрешительную службу, которая выдает разрешения на оружие, в связи с раскрытием масштабной коррупционной схемы.